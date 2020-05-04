شكرا لمتابعة خبر عن مصادرة 6 عربات خشبية من الباعة الجائلين المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية الحملات الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين. واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية الحملات الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين. وجاء ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية غذاؤكم أمانة حيث أسفر عنها مصادرة 6 عربات خشبية و 41 كغم من الخضروات و الفواكه تم تسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة.

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