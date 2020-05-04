شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " توضح تفاصيل بشأن صلاحية التأشيرة سارية المفعول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ردت مديرية الجوازات على استفسار بشأن صلاحية التأشيرة السارية المفعول. ردت مديرية الجوازات على استفسار بشأن صلاحية التأشيرة السارية المفعول. وورد سؤال لمديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر من أحد متابعيها الذي قال:" أنا زائر يقيم في مكة المكرمة المقدسة، لقد تقدمت بطلب من أبشر للعودة إلى بنجلاديش، فهل من الضروري تمديد تأشيرتي؟، إذا كان الأمر كذلك مما سأفعل ذلك يرجى إبلاغي ". وأوضحت الجوازات:" من شروط المبادرة أن تكون صلاحية التأشيرة سارية المفعول ".

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