شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تمد يدها على متحرشين بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روت مواطنة، كيف فقدت أعصابها على أحد المتحرشين لفظيًا بها، ومدّت يدها عليه بشكل عنيف.
وقالت مناهل العتيبي: " دام السالفة وصلت إني أفقد أعصابي بهالسهولة وردة فعلي تكون مبالغ فيها لدرجة إني أمد يدي بهالطريقة العنيفة على اللي يتحرشون فيني بالكلام فمعناها الوضع صار في خطر ولازم أكثف جلسات اليوغا " .
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