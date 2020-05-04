شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إنقاذ شخص من سيول بيشه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):أظهر مقطع فيديو، اليوم الاثنين،محاولة إنقاذ سائق كاد يغرق إثر جريان سيول قوية تجرف السيارات جنوب بيشة.
وشهدت بيشه اليوم الاثنين، جريان سيول قوية، إثر استمرار هطول امطار غزيرة على المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الاثنين، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.
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