شكرا لمتابعة خبر عن نصائح نفسية للمخالطين لمصابي كورونا في العزل الصحي(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قدم استشاري الطب النفسي فارس الحربي، النصائح النفسية للمخالطين لمصابي كورونا في العزل الصحي. قدم استشاري الطب النفسي فارس الحربي، النصائح النفسية للمخالطين لمصابي كورونا في العزل الصحي. وقال الطبيب لقناة " الإخبارية": أن الحجر الإجباري للمخالطين لمصابي فيروس كورونا، يؤدي إلى حالة نفسية واكتئاب، حيث يشعر بالخوف والوحدة والملل. وأضاف :ويشعر باضطرابات نفسية وخاصة الأطفال وكبار السن، ويشعرون بالخوف من الموت ومن الخسائر المالية. وتابع : فيجب أن يتقبل الوضع ويتواصل مع الأخرين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يتوكل على الله ويتبع التعليمات.

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