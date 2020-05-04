شكرا لمتابعة خبر عن " الغذاء والدواء " تزيح النقاب عن طريقة التحكم في المشروبات المحلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أزاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، النقاب عن طريقة التحكم بنسبة السكر عند تحضير المشروبات الرمضانية.

وأضافت الهيئة، عبر موقع " تويتر ":" يفضل عند تحضير المشروبات المحلاة في شهر رمضان المبارك، عدم إضافة السكر إليها، وتخفيفها قدر المستطاع بالماء والثلج، مع تجنب المشروبات المحلاة عمومًا ".

ولفتت الهيئة:" كونها ذات قيمة غذائية منخفضة، بينما سعراتها الحرارية مرتفعة، وكذلك نسبة السكر، فضلًا عن عدم تصنيفها ضمن العصائر الطبيعية، مشيرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من تلك العصائر، رغم وجود الماء كبديل صحي لها ".