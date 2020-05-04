الكشف عن حقيقة طواف طيور بيضاء حول الكعبة في مكة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):رصد مقطع فيديو متداول لحظة تحليق سرب من الطيور فوق الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
وتبين أن الفيديو المتداول يعود تاريخه إلى شهر مارس الماضي، حيث بدت طيور بيضاء تحلق فوق سماء الحرم المكي، في منظر خلاب.
وزعم البعض أن الطيور المحلقة في السماء هى " ملائكة "، حيث تم تعديل بسيط، بإضافة تعليق صوتي بالدعاء لله برفع وباء فيروس كورونا الذي تفشى في بلاد الحرمين والعالم كله.
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