شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تدعو المنشآت الراغبة في تصدير أعلاف الحيوانات للتواصل معها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الراغبين من المنشآت المحلية بتصدير أعلاف الحيوانات من مخلفات مسالخ الدواجن التواصل معها حتى يتسنى النظر في إمكانية اعتماد هذه المنشآت لدى المفوضية الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت مؤخراً الهيئة العامة للغذاء والدواء كجهة رقابية، ومنحتها تفويضاً لاعتماد منشآت تصدير أعلاف الحيوانات من مخلفات مسالخ الدواجن، وذلك بعد استكمال لمتطلبات المفوضية.

ويمكن للمنشآت المحلية بتصدير أعلاف الحيوانات من مخلفات مسالخ الدواجن التواصل مع الهيئة عبر الايميل [email protected]، حتى يتم النظر في إمكانية اعتماد المنشأة لدى المفوضية الأوروبية.