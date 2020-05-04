شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يتحدث عن زكاة الدخل الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عن زكاة الدخل الشهري، ويأتي ذلك بعد تلقيه أسئلة عديدة من متابعي برنامجه.

وقال الخثلان خلال حواره في برنامج " فتاوى الخثلان ":" من كان لا يدخر من مرتبه شيئا فلا زكاة عليه ولكن من يدخر من مرتبه يبلغ نصابا ويجب عليه أن يزكي ".

وأوضح الخثلان:" تكون الزكاة من خلال طلب كشف حساب بنكي لعام هجري كامل ثم تحديد تاريخ معين في السنة مثلا في منتصف شهر رمضان وتزكي كل منتصف رمضان بجميع الرصيد فيما لم يحول عليه الحول".