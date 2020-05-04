صورة نادرة للملك فهد مع ابنه الأمير عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثّقت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله" مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد . وثّقت صورة نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز " رحمه الله" مع ابنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد . ويرجع تاريخ الصورة إلى يوم الجمعة الموافق ١٤١٤/٢/١١هـ في جدة.

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