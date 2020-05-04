طائرات “الدرون” تراقب درجات حرارة المتسوقين بالقصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم عن استخدام طائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي، في مراقبة درجات حرارة المتسوقين، عبر تقنية المسح الحراري الجوي. أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم عن استخدام طائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي، في مراقبة درجات حرارة المتسوقين، عبر تقنية المسح الحراري الجوي. وقال المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، محمد الجعيثن، إن التقنية طُبقت في سوق الفاكهة والخضار المركزي ببريدة وسوق الانعام، عن طريق فحص درجات حرارة المتسوقين في المواقع ‏التي يكثر فيها مرتادو الأسواق من مواطنين ومقيمين وزائرين، بمشاركة فريق من أطباء وأخصائيين وفنّيي إسعاف من أجل سلامة الجميع. ‏وطالب الجعيثن المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تعود عليهم بالصحة والعافية والسلامة من الأوبئة.

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