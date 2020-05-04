شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..سيول قوية تجرف السيارات جنوب بيشة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الاثنين،جريان سيول قوية تجرف السيارات جنوب بيشة، إثر

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم الاثنين، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.