شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي الطرق في نجران: هدءوا السرعة.. الغبار كثيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق وقائدي المركبات بمنطقة نجران، من الغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة، داعية إلى تهدئة السرعة.

وأضافت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ":" تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران: يرجى أخذ الحيطة وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة ".

ولفتت أمن الطرق:" تحديداً طريق شرورة-نجران، وطريق نجران - الرياض، وطريق شرورة-الرياض والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع ".