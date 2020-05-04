شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي الطرق في نجران: هدءوا السرعة.. الغبار كثيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق وقائدي المركبات بمنطقة نجران، من الغبار الكثيف الذي تشهده المنطقة، داعية إلى تهدئة السرعة.
وأضافت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ":" تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران: يرجى أخذ الحيطة وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة ".
ولفتت أمن الطرق:" تحديداً طريق شرورة-نجران، وطريق نجران - الرياض، وطريق شرورة-الرياض والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع ".
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