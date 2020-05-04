شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الطقس على 4 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على مناطق " الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية " .

وأكدت أن حالة الطقس عبارة عن أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، على "الرياض وحائل والحدود الشمالية ".

بينما ستكون حالة الطقس على القصيم عبارة عن أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأكدت الأرصاد، أن حالات الطقس مستمرة على كافة المناطق حتى الثانية فجر الثلاثاء.