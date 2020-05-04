شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الاجتماعية سابقا يكشف سبب تسميته بــ"أبو قلبين"(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

كشف وزير الشؤون الاجتماعية سابقا سليمان الحميد، اليوم الاثنين، سر تسميته بــ"أبو قلبين".

وقال الوزير سابقًا في لقاء له : توفى الوالد فجأة في حادث سيارة، وفي منطقة أسمها البدرين كان الطريق ضيق وكان هناك شخص يريد أن يتجاوز السيارة فهو يتجاوز السيارة اصطدم بسيارة الوالد.

وأضاف : كان الخبر صاعقة علينا والوالدة رفضت الجواز، وكنت أطلع الأول في المدرسة، وكنت أمر على البلدية وأن عائد من المدرسة بالشاهدة ويتابعوني ويقولو لي أنت أبو قلبين.