شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الاجتماعية سابقا يكشف سبب تسميته بــ"أبو قلبين"(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف وزير الشؤون الاجتماعية سابقا سليمان الحميد، اليوم الاثنين، سر تسميته بــ"أبو قلبين".
وقال الوزير سابقًا في لقاء له : توفى الوالد فجأة في حادث سيارة، وفي منطقة أسمها البدرين كان الطريق ضيق وكان هناك شخص يريد أن يتجاوز السيارة فهو يتجاوز السيارة اصطدم بسيارة الوالد.
وأضاف : كان الخبر صاعقة علينا والوالدة رفضت الجواز، وكنت أطلع الأول في المدرسة، وكنت أمر على البلدية وأن عائد من المدرسة بالشاهدة ويتابعوني ويقولو لي أنت أبو قلبين.
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