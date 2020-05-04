شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.
ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة تمد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة) قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد الى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية.
ويتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.
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