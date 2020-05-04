شكرا لمتابعة خبر عن " النمر " يوضح حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه بمصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن حقيقة إصابة من يعيش في البادية أو الحاضرة حال اختلاطه مع أحد المصابين.

ورد النمر على سؤال أحد متابعيه عبر موقع " تويتر " الذي قال فيه:" دكتورأبوي عايش في البادية ومسوي عشاء الليلة صدقة عن أمّه وعازم عليه الجماعة كلهم قلتله خايف عليك من كورونا قال كورونا ما يجي في البر،هل كلامه صحيح؟ ".

وأوضح النمر:" كلامه غير صحيح وقد يصيب من يعيش في البادية أو الحاضرة إذا اختلط مع أحد المصابين لذلك استمر في مناصحته بتوزيع صدقته على المحتاجين ".