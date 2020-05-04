شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل توضح شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن شرط تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة، في إطار الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية.
وقالت الهيئة إن " جب على المكلفين الذين قاموا بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد الإقرار عن الاستيرادات التي تم تأجيل سدادها في ذات الفترة الضريبية للإقرار الذي تم الافراج (فسح) السلع عنها من الجمارك من خلال الإقرار عنها ضمن البند رقم(9) الخاصة بالاحتساب العكسي ".
وجاء ذلك في ردها على سؤال قال فيه العميل : " بالنسبة للاستيرادات خلال فترة المبادرة، نصت المبادرة على تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة من خلال الجمارك عند الاستيراد، هل معنى ذلك انه عند انتهاء تاريخ المبادرة سيتم إصدار فاتورة سداد بقيمة الضريبة، أم سيكتفي بتحصيل قيمة الضريبة عند واقعة البيع؟ " .
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