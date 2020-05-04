شكرا لمتابعة خبر عن المطلق يوضح حكم من يضره الصيام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكد الشيخ عبدالله المطلق؛ عضو هيئة كبار العلماء، على أنه من كان الصيام يضره لا يجب عليه الصيام، قائلا إنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه.
وعلى جانب أخر أوضح في برنامج "فتاوى" أنه لا يشترط التتابع في صيام القضاء والست من شوال.
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