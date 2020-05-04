شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطوارئ تعلن عن 49 حالة وفاة في عدن و 3084 إصابة بوباء الحميات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم لجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور علي الوليدي أن حالات الوفاة بسبب الوباء المسمى الحميات ارتفع إلى 49 حالة وفاة وعدد الإصابات وصل إلى 3084
وفي تصريحه لوسائل إعلام قال الدكتور إن أي مستشفى سيغلق أبوابه في عدن سيتم تطبيق الإجراءات القانونية عليه من قبل وزارة الصحة والجهات الأمنية.
وسجلت بلادنا حتى الآن عشر إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في حضرموت وعدن وتعز.
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