شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا .. أمريكا تتخذ أول خطوة عقابية جريئة ضد الصين .. والأخيرة ترد بقوة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن توفر عدد كبير من الأدلة على أن فيروس كورونا خرج من مختبر معهد ووهان الصيني، في تضارب مع استنتاج أجهزة المخابرات الأمريكية بأنه ليس نتاج عمل بشري.



وأوضح بومبيو: " إن هناك كمًا كبيرا من الأدلة على أن هذا (الفيروس) جاء من ذلك المختبر في ووهان"؛ متابعًا: " أفضل الخبراء حتى الآن يعتقدون فيما يبدو أنه من صنع الإنسان. ما من سبب لعدم تصديق ذلك في هذه المرحلة " .

وأضاف الوزير الأمريكي: " طلبنا السماح بدخول معهد ووهان لمعرفة هل تم نشر الفيروس بشكل متعمد أم بسبب خطأ علمي.. ولكن الصين ترفض "؛ فيما هناك اتهامات تشير إلى تورط معهد ووهان بانتشار الفيروس بسبب عدم اتباع سبل الوقاية.