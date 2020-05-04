شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفجارات وإطلاق نار تهز الدوحة وأنباء عن انقلاب في قطر ..ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع دوي انفجارات وإطلاق كثيف للرصاص داخل العاصمة القطرية الدوحة فجر اليوم الاثنين وسط أنباء غير مؤكدة عن انقلاب في قطر.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في الدوحة وتحديداً في منطقة الوكرة.

وأشار بعض النشطاء إلى احتمالية وجود انقلاب عسكري، يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم.

وقال الصحافي الرياضي القطري راكان الهاجري: "بعد ما أمر الأمير تميم بإحالة شركة حمد بن جاسم للتحقيق للشيخ حمد يحاول يسوي انقلاب ويبي يبداء من الوكرة".

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وتصدر هشتاج " #انقلاب_في_قطر" مواقع التواصل في السعودية والخليج فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول الحادث حتى الآن.

وفي هذا السياق قال الناقد الرياضي السعودي مساعد بن سعد السحيمي: "إطلاق نار كثيف ومروحيات في منطقة الوكره في الدوحة .. هُناك مصادر تقول إنه انقلاب في قطر وأخرى تقول إن حمد جاسم بن جبر حاول الانقلاب بالتضامن مع عسكر الصملي بعد أمر تميم بن حمد التحقيق في فساد مالي واداري بشركاته".

فيما قال مغرد آخر يدعى خالد الهاجري: "يارب سترك علينا يارب.. صحيح فيه صوت انفجار ؟ او تدريب للقوات التركيه الله يستر منهم والله بنقولها كثير مو نافعنا الا عيالنا".

وبدوره قال الإعلامي السعودي طراد الأسمري: "حركة مريبة للطيران في سماء قطر .. عشرات الطائرات تنطلق من قاعدة العديد مقر القوات الجوية القطرية في اتجاهات متعددة".

ويأتي هذا بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على ذكرى حصار قطر من دول المقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر في العاشر من رمضان 1438 هـ الموافق 5 يونيو 2017 .