شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها للسرقة.. رغد ابنة " صدام حسين " تتوعد بمعاقبة هؤلاء!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الأسبق، بأنها ستقاضي كل المستحوذين على أملاك العائلة الشخصية.

وأوضحت رغد صدام، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" مهددة كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها”، في إشارة لصورة سيارة رياضية.

وتابعت "ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".