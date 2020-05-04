السعودية تعلن تخصيص مليار ريال لتطوير لقاح ضد كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء الاثنين، عن تخصيص مبلغ مليار ريال سعودي (120 مليون يورو) كمساهمة منها للجهود الدولية الرامية إلى تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين تحت عنوان "الرد العالمي على فيروس كورونا"، اليوم الاثنين، إن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع.

وشدد الربيعة على أن "هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا"، مضيفا: "يجب ألا تغيب عن أذهاننا أهمية حماية صحة الجميع حول العالم"، بحسب موقع روسيا اليوم.

والسعودية، باعتبارها رئيسة لمجموعة "G20" هذا العام، من الجهات المنظمة لهذا المؤتمر إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا واليابان.

Advertisements

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد تعهدت بتخصيص ما مجموعه 7.4 مليار يورو.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، قد حذر مساء اليوم، من أن فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر، مشددًا على ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته.

وذكر غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، ستنشر في وقت لاحق من هذا الأسبوع خطة استراتيجية محدثة خاصة بالاستعداد والرد على الجائحة، والتي ستشمل معلومات حول الاحتياجات المالية لدعم مكافحة الجائحة على المستوى الدولي. وفق وكالة وفا.