الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: هطول أمطار على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية، غدًا الثلاثاء، في 8 مناطق؛ حيث تتفاوت بين متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها، وتمتد الى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية، فضلًا عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الهيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة» وتمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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أما البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج، أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية تتحول إلى جنوبية بسرعة 10- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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