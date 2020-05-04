وزارة الموارد البشرية تحذّر من حسابات وهمية تجمع التبرعات

بعد انتشار رسائل مجهولة على مواقع التواصل..

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين من التحويل لحسابات شخصية مجهولة المصدر تزعم جمع التبرعات للجمعيات الخيرية. يأتي هذا بعد انتشار رسائل مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتبرع عبر أرقام حسابات وهمية يزعمون أنها تتبع جمعيات خيرية رسمية. ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها بموقع تويتر الجميع إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط، والتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية المسجلة بالبنوك. Advertisements اقرأ أيضًا: «متحدث الموارد البشرية» ينفي تطبيق العمل «عن بُعد» في الجهات الحكومية وزير الموارد البشرية يقر المذكرة التفسيرية مواد «علاقة العمل» في الظروف الاستثنائية

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