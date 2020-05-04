حساب المواطن يعلن آلية تتبع قبول المستندات "المقدمة بطلبات"

بهدف الحصول على الدعم..

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية تتبع قبول المستندات التي يقدمها المستفيد؛ في حالة تقديم طلب للحصول على الدعم. وقال البرنامج، عبر تويتر ردًّا على تساؤل بشأن «مصير المرفقات الجديدة»، إنه في حال تم إرفاق مستند، يُفضَّل الانتظار وسيتم التحقق والرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض، ويمكن معرفة حالة المستند عن طريق حساب طالب الدعم بالدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج واختيار أيقونَتي «تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات». Advertisements اقرأ أيضًا: برنامج حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدفعة مايو حساب المواطن يوضح الأشخاص المحتاجين إلى تحديث البيانات

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