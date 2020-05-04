شرطة الرياض تضبط 45 متسولًا في أحياء النرجس والعارض والياسمين

العقيد التويجري: من الجنسيتين اليمنية والنيجيرية

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 45 متسولاً خلال 24 ساعة في شمال الرياض، وذلك في ثلاثة أحياء. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الـ «24» ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين (اليمنية والنيجيرية) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين)، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة. اقرأ أيضًا: ضبط مقيم انتحل صفة «مفتّش صحيّ» واستولى على أموال بالرياض

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