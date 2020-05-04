الشورى يطالب هيئة «مكافحة الفساد» بضبط منظومة العمل الحكومي

خلال جلسة منعقدة «عن بعد»
طالب مجلس الشورى، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ «39» من أعمال السنة الرابعة، التي عقدها (عن بعد)، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.
وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانياً) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435هـ، القاضي بـ «دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها»، داعياً إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.
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