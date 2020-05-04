شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة «درون» لمراقبة حرارة المتسوقين في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

استخدمت أمانة منطقة القصيم طائرة "درون" تعمل وفق تقنية المسح الجوي عبر استخدام كاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف، تعمل على الذكاء الاصطناعي لمراقبة درجة حرارة المتسوقين والباعة في سوق الخضار والفواكه المركزي بمدينة بريدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وأوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة القصيم أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حيث تقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة، وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، لتتخذ بعد ذلك الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

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