شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 متسولاً خلال 24 ساعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة الرياض، 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال الرياض. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين) ، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 45 متسولاً خلال 24 ساعة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.