شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 متسولاً خلال 24 ساعة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين) ، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.
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