شكرا لقرائتكم خبر عن "المفوضية الأوروبية": علينا أن نشكر المملكة لجهودها في احتواء كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال رعاية فون دير لين مؤتمرا دوليا عبر الدائرة المغلقة من بروكسل لتعبئة قدرة المجتمع الدولي لمواجهة الوباء وجمع التبرعات لصالح تصنيع لقاح على الصعيد العالمي وتوفير العناية الصحية وحفز الاختبارات.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية "أنه علينا شكر المملكة التي وضعت مسألة محاربة الفيروس على رأس أجندة دول مجموعة العشرين".
وقالت: إنني ممتنة جدا لجميع الحكومات وخاصة المملكة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعملها الدؤوب في تلك القضية ولإنجاح حدث اليوم، متوجهة بالشكر لدول الخليج العربية التي وصفتها بالشريك.
وشدد مختلف المسؤولين الدوليين الذين تحدثوا خلال المؤتمر على ضرورة المعالجة المشتركة والمسؤولة للرد على تداعيات الوباء وتعبئة جميع القدرات للاستجابة لآثاره على الصحة العامة والوصول إلى لقاح آمن ومُجدٍ وموجه للجميع.
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