شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الاجتماعية" تحذر من حسابات وهمية تجمع التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، من التحويل لحسابات شخصية مجهولة أو شخصية تزعم جمع التبرعات وتدعو الراغبين بالتبرع بالتحويل لحسابات الجمعيات الرسمية بالبنوك المسجلة باسم الجمعية.

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