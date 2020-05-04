شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة : المملكة تخصص نصف مليار ريال لـ " أبحاث كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

قررت المملكة تخصيص نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بكورونا ، جاء ذلك في كلمة وزير الصحة د.توفيق الربيعة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا.

وقال الربيعة أن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أهمية حماية صحة الجميع حول العالم ، مؤكدا أنهناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا .

من جانبة أعلن ماكرون أن فرنسا ستقدم نصف مليار يورو في الرد العالمي على وباء كورونا ، وقالت ميركل أن ألمانيا ستساهم بـ 525 مليون يورو لدعم جهود مكافحة كورونا ، وأكد "آبي" أن اليابان ستوفر 834 مليون دولار ،والنرويج قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم منظمة الصحة العالمية ، فيما قررت كندا تخصص 850 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا ، وقررت إسبانيا تخصص 50 مليون دولار لنفس الغرض .

وكانت المملكة قد شاركت في قيادة مؤتمر التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا، ، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة،والنرويج.

ورحّبت المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذ العام بالنداء الدولي لتمويل تطوير لقاح وعلاج وأدوات تشخيصية لجائحة كورونا بحيث تكون متوفرة للجميع وبتكلفة مناسبة ، ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات لتلبية الحاجة العاجلة التي تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي."