مدير تعليم الشرقية :مشاريع التطوير الجديدة ستحقق نواتج تعلم فاعلة

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وأشار الشلعان بأن مشروع "تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة" الذي اعتمده معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ يُعدّ مشروعًا سيحقق حلم الكثيرين من الطلاب والطالبات بإتاحة مجالات متعددة وفرص متنوعة ، حيث يعد مشروعا متميزا بأهدافه الاستراتيجية وخططه وكوادره وسنكون بتعليمنا مواكبين للأنظمة التعليمية العالمية.
وألمح الشلعان بأن المشروع سيعمل على ردم الفجوة بين مرحلتين هامّتين ، ويعين الطالب والطالبة على هندسة مستقبله وصياغة ملامحه بما ينسجم مع قدراته ورغباته، وبما يسهم في سدّ احتياجات سوق العمل.
كما أشاد الشلعان بقرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتشكيل لجنة رئيسة للخطط الدراسية والمناهج وذلك بهدف دعم التوجهات التطويرية وتحسين نواتج التعلم والمواءمة مع متطلبات التنمية الوطنية، ومهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة.
وابان الشلعان بأن هذين المشروعين يُعدَّان من القفزات غير المسبوقة في مسيرة التعليم - مشروعًا وقرارًا - وسيحدثان نقلة تعليمية نوعية متميزة وغير مسبوقة لتكون الخطط والمناهج منطلقة من ثوابتنا ومحققة لرؤيتنا، ومواكِبة للتطور ات العلمية،وبعون الله ثم بهذه القرارات النوعية سيكون تعليمنا السعودي بمواصفات عالمية تدعم رؤيتنا المحلية .
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