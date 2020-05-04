، أطلقها أمير المنطقة.. "يداً بيد" تقدم أكثر من 67 ألف سلة غذائية بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتضمن أكثر من 100 مبادرة منها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى

:وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لجنة التنسيق لحملة يداً بيد بمواصلة العطاء ومد يد العون للأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين جراء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونوه أمير المنطقة بما تم تنفيذه منذُ انطلاقة الحملة جاء ذلك عقب اطلاعه على تقرير مفصل عن جميع الجهود التي نفذتها الادارات ذات العلاقة والجمعيات الاهلية في كافة ارجاء المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك ومنسق اللجنة علي بن مصلح القحطاني إن حملة " يداً بيد " التي وجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها مؤخراً في المنطقة، استفاد منها منذ انطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي وحتى اليوم أكثر من 46 ألف أسرة، وجرى من خلالها توزيع 67952 سلة غذائية، كما تم توزيع ما يزيد عن 32000 وجبة.

وأكد"القحطاني "أن الحملة أطلقت أكثر من 100 مبادرة، تأتي من أهمها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن، وذوي الإعاقة في منازلهم، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة، وصهاريج المياه ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في كافة انحاء المنطقة، كما تم دعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة، وإطلاق بادرة لدعم العاملين في الميدان، وعمل أكثر من (21) دورة وورشة تثقيفية وتطويرية، وتوفير عيادتين متنقلتين بالمنطقة.

وأوضح "القحطاني "أن الحملة تتم بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وجميع الجمعيات الأهلية بمدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها، حيث شارك فيها 1450 متطوعاً عملوا على إيصال المساعدات لمستحقيها، مبيناً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع.

واختتم القحطاني قائلاً: حملة " يداً بيد " تواصل تقديم خدماتها عبر منصتها إلإكترونية لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فايروس ‎كورونا، وتوصيلها إلى منازلهم، بالإضافة إلى استقبال طلبات المساهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي :

https://hand2hand.tabuk.gov.sa.

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الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك