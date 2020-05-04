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تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، الاثنين، حاجز ربع مليون وفاة في مختلف أنحاء العالم.
وحسب الأرقام التي يقدمها موقع "وورلد ميترز"، استناداً إلى الإحصائيات الرسمية من مختلف دول العالم، فإن عدد وفيات كورونا بلغ 250073 حالة وفاة.
أما عدد الإصابات الإجمالي فناهز 3 ملايين و604 آلاف، مقابل نحو مليون و169 ألف حالة تماثلت للشفاء.فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:52 PM
بالأرقام.. عدد الإصابات الإجمالي ناهز 3 ملايين و604 آلاف حالهالعالم وكورونا.. وفيات الفيروس تتخطى حاجز ربع المليون
تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، الاثنين، حاجز ربع مليون وفاة في مختلف أنحاء العالم.
وحسب الأرقام التي يقدمها موقع "وورلد ميترز"، استناداً إلى الإحصائيات الرسمية من مختلف دول العالم، فإن عدد وفيات كورونا بلغ 250073 حالة وفاة.
أما عدد الإصابات الإجمالي فناهز 3 ملايين و604 آلاف، مقابل نحو مليون و169 ألف حالة تماثلت للشفاء.
، العالم وكورونا.. وفيات الفيروس تتخطى حاجز ربع المليون ،
المصدر : الخليج 365
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