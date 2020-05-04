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أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25201 حالة اليوم الاثنين في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام.
ووفق رويترز توفي يوم أمس الأحد 135 شخصاً فقط ولكن عادة ما تتأخر البيانات التي ترد من دور المسنين أيام الآحاد فلذلك تكون الأرقام متراجعة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصاً مقابل 3819 شخصاً يوم أمس الأحد في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.فرنسا فيروس كورونا الجديد
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:47 PM
تراجع عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة إلى 3696 شخصاًكورونا.. فرنسا تتجاوز 25 ألف حالة وفاة بالفيروس
أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25201 حالة اليوم الاثنين في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام.
ووفق رويترز توفي يوم أمس الأحد 135 شخصاً فقط ولكن عادة ما تتأخر البيانات التي ترد من دور المسنين أيام الآحاد فلذلك تكون الأرقام متراجعة.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصاً مقابل 3819 شخصاً يوم أمس الأحد في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.
، كورونا.. فرنسا تتجاوز 25 ألف حالة وفاة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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