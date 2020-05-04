محمد بن مسعود - الدمام - اندلع بسبب اشتعال زيوت الطبخ.. دون أي إصابات تسجل بالواقعة تمكنت فرق الدفاع المدني بالعارضة من إخماد حريق شب في مطبخ منزل بسبب زيوت الطبخ. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالعارضة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل بقرية الجوة بسبب اشتعال زيوت الطبخ، دون أي إصابات ولله الحمد. الدفاع المدني العارضة إخماد حريق الدفاع المدني العارضة إخماد حريق 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:42 PM Advertisements اندلع بسبب اشتعال زيوت الطبخ.. دون أي إصابات تسجل بالواقعة العارضة.. المدني يخمد حريقاً شب في مطبخ منزل بقرية الجوة العارضة.. المدني يخمد حريقاً شب في مطبخ منزل بقرية الجوة تمكنت فرق الدفاع المدني بالعارضة من إخماد حريق شب في مطبخ منزل بسبب زيوت الطبخ. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالعارضة حريقاً اندلع في مطبخ بمنزل بقرية الجوة بسبب اشتعال زيوت الطبخ، دون أي إصابات ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، العارضة.. المدني يخمد حريقاً شب في مطبخ منزل بقرية الجوة ،

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