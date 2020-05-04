، "جوالة تنمية الأفلاج " تساند في المسح الحراري للكشف عن كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعمت الفرق الصحية في مساكن العمالة والعاملين بالميدان بالمحافظة

قامت جوالة لجنة تنمية الأفلاج، بدعم ومساندة الفرق الصحية في عمليات المسح الحراري للكشف عن فيروس كورونا بمساكن العمالة بالمحافظة.

وتقوم كشافة لجنة تنمية الأفلاج في توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، تفاعلاً مع المبادرة التي اطلقها مستشفى الأفلاج العام بالتعاون مع لجنة تنمية الأفلاج، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة، كذلك أطلقت كشافة لجنة تنمية الأفلاج مبادرة "يستاهلون "، يتم خلالها توزيع وجبات الإفطار على رجال الأمن المتواجدين في أوقات منع التجول خلال شهر رمضان المبارك بمقرات أعمالهم.

وكانت الفرقة الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج قد بدأت في مساندة الفرق الصحية التي تواصل أعمالها في الكشف المبكر عن فيروس كورونا بمساكن وتجمعات العمالة وللعاملين بالميدان بالمحافظة، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.

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