، بالفيديو.. أمطار وسيول "واعر - بيشة" تجرف المركبات والمدني يستنفر ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت المديرية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية

شهدت اليوم محافظة بيشة والعديد من المراكز والقرى التابعة لها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تبعها جريان سيول بعض الأودية جرفت عدداً من المركبات بمركز واعر جنوب المحافظة.

فيما استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي قد تخلفها هذه الأمطار ورفعت من مدى جاهزية الفرق الميدانية ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

وكانت إدارة الدفاع المدني قد حذَّرت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار. محافظة بيشة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة