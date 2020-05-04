السعودية | أول فعالية تجارية افتراضية في السعودية تنطلق من مكة

شكرا لقرائتكم أول فعالية تجارية افتراضية في السعودية تنطلق من مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تحل جائحة كورونا دون تنظيم غرفة مكة المكرمة، لفعالية فوانيس مكية التي اشتهرت بها في رمضان، غير أنها دفعت القائمين عليها لإطلاق أول فعالية تجارية افتراضية في السعودية تحت عنوان (فوانيس رقمية).

الفعالية تم تنظيمها باستخدام التقنية بدءاً من المؤتمر الصحافي الذي كان الأسبوع الماضي، مروراً باستقبال المشاركين في الفعالية وتصميم أجنحتهم الافتراضية، إلى انطلاقها الخميس المقبل، وكذلك فيما ما يتعلق بها من عمليات بيع وشراء.

وأوضح مدير إدارة الفعاليات والمعارض بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي، أن "فوانيس رقمية" هي أول فعالية تجارية افتراضية في السعودية، تهدف إلى تعزيز جانب التجارة الإلكترونية لدى المنشآت.

وفي حديثه لـ"العربية.نت"، قال: "ناقشنا خلال المؤتمر الصحافي الذي انطلق سابع أيام رمضان، دور الغرفة خلال أزمة كورونا، وشرح آليات المشاركة وأبرز المميزات في الفعاليات الافتراضية".

وأشار إلى أن المنصة الافتراضية تقدم خصائص مماثلة للفعاليات التقليدية، إذ يمكن للمشاركين والزوار التفاعل المباشر مع بعضهم البعض من خلال المحادثات النصية والصوتية والمرئية.

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وذكر أن عدد المشاركين في فوانيس رقمية، سيتم الإعلان عنه عند انتهاء التسجيل، وأضاف: "فيما يخص عمليات الشراء، ستتم بشكل مستقل بين العارض والمشتري بحسب الخدمات والمنتجات وطرق البيع المستخدمة من العارضين"، مبيناً أن الفعالية ستشهد مسرحاً افتراضياً يقدم لقاءات في مواضيع متنوعة لمختلف طبقات المجتمع.

وأفاد مدير قطاع تطوير الأعمال والخدمات في غرفة مكة المكرمة، فواز نشار، أن الاقتصاد الرقمي هو المستقبل، وقال لـ" العربية.نت" إن "(فوانيس رقمية) هي البداية التي ابتكرتها الغرفة من أجل إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال والمنشآت، لاكتساب جرأة العمل عن بعد و التعامل الاقتصاد الرقمي وكيفية التسويق بأقل التكاليف".

وتعزز الفعالية، المزمع انطلاقها يوم 7 مايو ولمدة أسبوع كامل، مسيرة تنمية الأعمال والتحول الرقمي، إضافة إلى تمكين المشاركين والزوار في كافة مناطق المملكة من الانضمام إلى عالم التقنية.

ويتوقع القائمون على الفعالية زيادة مبيعات المشاركين في ظل أزمة كورونا، وزيادة فرص التسويق لمنتجات المشاركين والمشاركات وخدماتهم، لاسيما أنها ستشهد تواجد العارضين والزوار من كافة أنحاء المملكة.

ويتميز الجناح الافتراضي للمشارك في "فوانيس رقمية" بعدة خصائص من ضمنها خيارات متعددة لتصميم الجناح ووضع البانرات الإعلانية، وإمكانية وضع اختصارات للروابط الهامة في منشآت المشاركين، وإرفاق روابط فيديو وملفات ترويجية، وإضافة أكثر من مستخدم للرد على الاستفسارات في الجناح، والحصول على إحصائيات حول عدد الزوار، ووضع شواغر وظيفية في المنشأة.