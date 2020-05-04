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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.
وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
خلال إبريل.. "البيئة" تفسح أكثر من 300 ألف طن من الخضراوات والفاكهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.
وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:23 PM
ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.. منذ 2020 بلغت 931.122 طناً
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة خلال شهر ابريل أكثر من 300 ألف طن.
وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: أكثر من 300 ألف طن من واردات الخضراوات والفاكهة تفسح عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر أبريل، ضمن جهودها في تعزيز الأمن الغذائي.
وبينت ان واردت الخضراوات بلغت 83.564 طن اما من الفاكهة 218.755 ألف طن مبينة ان قيمة الواردات منذ 202 بلغت 931.122.
، خلال إبريل.. "البيئة" تفسح أكثر من 300 ألف طن من الخضراوات والفاكهة ،
المصدر : الخليج 365
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