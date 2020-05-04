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ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.أمانة منطقة عسير صالون حلاقة فيروس كورونا الجديد
عسير.. بلاغ مواطن يقود إلى ضبط وافد حوّل منزله لصالون حلاقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-04
ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
08:00 PM
اتخذت الإجراءات النظامية بحقة وتم تسليمه للجهات ذات العلاقة
ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد صالونات الحلاقة المنزلية والذي يديره عامل من جنسية عربية.
وجاء ضبط العامل بعد تلقي عدة بلاغات من قبل المواطنين تفيد بوجود صالون حلاقة يعمل في منزل سكني، رغم الإجراءات المشددة حالياً، ومنع ممارسة جميع أنشطة صالونات الحلاقة، حفاظاً على السلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت الأمانة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتسليمه للجهات ذات العلاقة، بعد ضبطه بمساندة من الجهات الأمنية.
، عسير.. بلاغ مواطن يقود إلى ضبط وافد حوّل منزله لصالون حلاقة ،
المصدر : الخليج 365
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