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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان، الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.
وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.إسبانيا رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:05 PM
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان، الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.
وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.
، إسبانيا: الموسم الرياضي سيستكمل في شهر "يونيو" ،
المصدر : الخليج 365
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