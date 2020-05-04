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إسبانيا: الموسم الرياضي سيستكمل في شهر "يونيو"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة لكرة القدم في بيان، الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.إسبانيا رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:05 PM

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إسبانيا: الموسم الرياضي سيستكمل في شهر "يونيو"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان، الاثنين أن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

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، إسبانيا: الموسم الرياضي سيستكمل في شهر "يونيو" ،
المصدر : الخليج 365

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