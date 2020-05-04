محمد بن مسعود - الدمام - المتحدثة باسم الحكومة: إجمالي الوفيات في الدولة وصل إلى 137 شخصاً أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص.الإمارات فيروس كورونا الجديد 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 09:01 PM Advertisements المتحدثة باسم الحكومة: إجمالي الوفيات في الدولة وصل إلى 137 شخصاً الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة أعلنت الإمارات تسجيل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 14,730 حالة.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة آمنة الضحاك: إن هناك 11 حالة وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 137 شخص. الكلمات المفتاحية ، الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. 567 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 14730 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.