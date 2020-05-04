سفارة فلسطين: استلمنا تبرعات من السعودية بقيمة 10 ملايين ريال

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، بأن الجانب الفلسطيني استلم التبرعات التي خصصتها المملكة العربية السعودية، وبتعليمات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك في مقر سفارة المملكة لدى عمان.

وقالت السفارة، وفق بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة وفا، إن هذه التبرعات بقيمة 10 ملايين ريال سعودي، خصصت لشراء أجهزة ومواد طبية دعماً واسناداً لدولة فلسطين، ولتعزيز إمكانيات وزارة الصحة الفلسطينية في مواجهة فيروس كورونا ، بما يشمل شراء 200 سرير طبي و50 جهاز تنفس ومواد طبية أخرى.

وأكدت السفارة ان هذا الدعم السعودي المتواصل لسد احتياجات دولة فلسطين الطبية، جاء على خلفية الاتصال الهاتفي الذي اجراه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحات في وقت مبكر من انتشار وباء كورونا، وكذلك الرسالة التي بعثها المالكي للوزير السعودي بتاريخ 24 اذار، والتي طلب فيها مساعدات طبية ومعدات وأجهزة وأدوات ودعم مالي.

وقالت السفارة انها تقدمت بقائمة احتياجات عديدة للجانب السعودي، تشمل أجهزة تنفس ومسحات وغيرها، وصلتها بطلب من الرئاسة الفلسطينية بناءً على احتياجات وزارة الصحة.