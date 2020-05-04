الشورى لهيئة الغذاء والدواء: تفاعلوا مع مواقع التواصل الاجتماعي

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتفاعل السريع مع المجتمع بشأن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وتعزيز التدابير اللازمة؛ لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الـ «39» من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم الاثنين، حيث طالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.

واتخذ المجلس قراره بعد مطالعة وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة، ودعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع، والإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية؛ لضمان سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية، داعياً الهيئة أيضاً، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج.

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