وزارة الصحة تحدد 3 أعراض مرتبطة بكورونا تستدعي التدخل الطبي

حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الأعراض المرتبطة بفيروس كوورنا المستجد (كوفيد -19)، والتي تستدعي اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للعلاج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنه حال ظهور أي أعراض تنفسية لدى أي شخص؛ مثل ضيق التنفس أو السعال أو احتقان الحلق، فعلى المصاب عزل نفسه داخل المنزل بغرفة بعيدًا على الآخرين، حتى يطمئن على وضعه الصحي، والاتصال بالوزارة عبر الرقم 937 وسيقدم له الخبراء المشورة اللازمة، مشيرًا إلى أهمية إجراء التقييم الذاتي من خلال تطبيق «موعد».

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 28,656 فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 4476، وذلك بعد تسجيل 342 حالات جديدة، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 191 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

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