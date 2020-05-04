هدية من خادم الحرمين لـ24 دولة.. والعقيل: تم شحن 200 طن تمور فاخرة

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامجها في الخارج، امتدادًا لما توليه قيادة المملكة من خدمة للإسلام والمسلمين وتلمّس احتياجاتهم وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة مع جميع المسلمين لا سيما في شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد انطلقت هذا اليوم شحنة تمور تأتي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وذلك بالتنسيق مع سفارات المملكة وعبر الملحقيات الدينية والمشيخات الإسلامية في دول العالم؛ حيث يستهدف البرنامج 24 دولة حول العالم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، نُشرف نحن في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا اليوم البهيج بالإشراف على هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبمتابعة دقيقة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تجسيداً لدور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمّس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.

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وأبان الدكتور محمد العقيل أنه يتم استقراء حاجات المسلمين في أصقاع الأرض منذ بداية العام الهجري، وتقوم الوزارة في لجنتها المعنية بهذا البرنامج بدراسة احتياجات العالم الإسلامي في أكثر من (24) دولة وفق معايير تضعها هذه اللجنة، وتقدم هذه الهدية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين بدول العالم.

وأضاف: ونحن في هذا الظرف، هذه الجائحة العالمية التي نرى أن كثيراً من المشاريع في العالم تتوقف ولكن عطاء المملكة لم يتوقف بل يزداد، وخادم الحرمين الشريفين يتبنى احتياجات الشعوب المسلمة في أصقاع الأرض، ويستقرئ احتياجاتهم ويعدّ لهم هذه الهدية متزامنة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي يشمل أكثر من (18) دولة أخرى أيضاً.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد أن هدية خادم الحرمين الشريفين لهذا العام بلغت أكثر من مئتي ألف كيلو جرام من التمور الفاخرة التي تُنتقى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال: إنها تجهز وتعدّ إعداداً جيداً وفق أعلى معايير الجودة، وتعبأ تعبئة مناسبة، بل وتذهب إليهم مبردة حيث أماكنهم، ويستقبلها سفراء المملكة العربية السعودية في تلك البلاد، ويوزعونها إلى إخواننا المسلمين حسب احتياجاتهم.